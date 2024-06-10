Экс-жена Сафонова обратилась в ПСЖ, чтобы добиться от мужа выплаты алиментов

Бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова обратилась в футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», куда, по данным СМИ, должен перейти россиянин. Анастасия направила письмо в «ПСЖ» в связи с отсутствием выплат по алиментам от экс-супруга, об этом сообщил юрист девушки Максим Шилов.

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