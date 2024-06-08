Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» продаст Альвареса в «Челси»

«Манчестер Сити» не испытывает желания продавать аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в «Челси», однако готов рассмотреть этот вариант в том случае, если лондонский клуб предложит очень солидную сумму за футболиста. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

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По информации источника, «горожане» также не намерены отдавать Альвареса в аренду. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» также может рассмотреть вариант с продажей аргентинца при условии, если он сам попросит клуб отпустить его.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.