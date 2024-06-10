Юрист бывшей жены Сафонова объяснил, зачем обратился к ПСЖ

Юрист Максим Шилов объяснил, что направил заявление во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» от имени бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова из-за задолженности по алиментам. Об этом он сообщил Telegram-каналу Baza.

Шилов заявил, что несмотря на вынесение решения о запрете выезда за пределы Российской Федерации, 25-летний голкипер пока не выплатил положенные экс-супруге деньги.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.