ЦСКА победил «Зенит» в женском Суперкубке России

Закончился матч женского Суперкубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток о начале встречи раздался в 17:00 по московскому времени. Матч завершился победой ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

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Командам не удалось открыть счёт по итогам первого тайма. На 81-й минуте встречи нападающая ЦСКА Дарья Яковлева вывела свою команду вперёд. Этот гол стал единственным в матче и принёс победу ЦСКА в Суперкубке России.

Команды ранее встречались в Суперкубке России 2023 года, который проходил 17 июня 2023 года. В том противостоянии «Зенит» и ЦСКА в основное время сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.