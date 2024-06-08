Юран назвал неэтичным вопрос о смене Карпина в сборной России

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран отреагировал на слухи о возможном назначении на пост наставника сборной России. Напомним, контракт действующего тренера российской национальной команды Валерия Карпина рассчитан до 31 июля 2024 года.

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«Чего мы сейчас будем об этом говорить? Там есть тренер. Это просто неэтично. Когда у Карпина заканчивается контракт? В конце июля? Пусть сначала контракт закончится. Иначе говорить об этом неэтично, у нас, у тренеров так принято. Сейчас у сборной есть тренер, и у него есть контракт. Когда закончится, можно будет о чём-то говорить», — приводит слова Юрана «Спорт день за днём».



Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Карпин также возглавляет «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.