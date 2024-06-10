Главный тренер «Акрона» рассказал о своей мечте

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что мечтает выиграть Российскую Премьер-Лигу во главе тольяттинского клуба.

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— Клуб основан в 2018 году, уже вышел в РПЛ. Какие амбиции у этого проекта? Такими шагами и до чемпионства недалеко.

— Я бы очень хотел добиться чемпионства с «Акроном», теперь мечтаю об этом, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.