«Асколи» может уволить Карреру с поста главного тренера

Главный тренер «Асколи» Массимо Каррера может покинуть занимаемую должность.

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Владелец «Асколи» Массимо Пульчинелли ведет переговоры о продаже клуба американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в команда назначит нового главного тренера и пригласит новых футболистов в случае смены хозяина. Ожидается, что ясность по возможной продаже клуба появится до конца июня.

«Асколи» по итогам прошедшего сезона Серии В набрал 41 очко и вылетел в третий по силе дивизион Италии. Каррера возглавил команду 12 марта. Действующий контракт клуба с 60-летним специалистом рассчитан до 2025 года.

Каррера известен в России по работе в на посту главного тренера «Спартака», который занимал с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали победителями Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок России-2017. После Карреры московский клуб еще не побеждал в чемпионате России.