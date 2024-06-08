Защитник «Канзас-Сити Чифс» пережил остановку сердца на базе клуба
Линейному защитнику команды по американскому футболу «Канзас Сити Чифс» Би Джей Томпсон потребовался удар дефибриллятором, чтобы запустить сердце на собрании команды после остановки сердца.
«У нас нет диагноза. В медицине иногда этого не бывает. Он бодр и внимателен и движется в абсолютно правильном направлении. Все хорошо в немного сложной ситуации.
Как команда, мы пытались стабилизировать Би Джея и положить его на пол, пока он все еще хватался. Затем у него случилась остановка сердца. Наша команда из этой группы людей обеспечила ему искусственное дыхание.
Он получил один разряд от AED (автоматического внешнего дефибриллятора) и вернулся. Таким образом, остановка сердца у него была менее минуты, полутора минут», — приводит слова вице-президента команды «Чифс» Рика Буркхолдера NBC News.
Томпсон был выбран в 2023 году в пятом раунде и принял участие в одной игре в своем новичковом сезоне, по данным.