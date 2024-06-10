Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты. Испанцы сделают «Локо» новое предложение (Sport24)
Дмитрий Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты.
По информации Sport24, в ближайшее время испанский клуб сделает новое предложение «Локомотиву». Ранее железнодорожники отклонили запрос испанцев на сумму в 1 млн евро.
Ранее сообщалось, что испанский клуб был готов заплатить за полузащитника 3 млн евро, но россиянин отказался от перехода, так как предложенная зарплата 700 тысяч евро в год была вдвое меньше того, что он зарабатывает в «Локомотиве».
Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает летом 2026 года.
В минувшем сезоне Баринов принял участие в 27 матчах Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Представители ФФКР примут участие в конгрессе ISU в Лас-Вегасе
Никола Йокич вошел в расширенный состав сборной Сербии на олимпийский турнир
Психолог Кожевникова о страхах Загитовой: «Под этой тревогой лежат дисфункциональные когнитивные схемы, заложенные в детстве, когда базовые потребности ребенка нарушались»