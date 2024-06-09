Евгений Ловчев назвал фаворитов чемпионата Европы по футболу
Чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» назвал фаворитов чемпионата Европы по футболу.
Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.
— Мы не оборзели вообще? Мы этого великого футболиста Криштиану Роналду называем флегматичным. Что о других тогда можно сказать? Роналду флегматиком не был никогда. Помните, когда португальцы стали чемпионами Европы, Роналду получил травму, но стоял у бровки и командовал игроками? Они оба с Месси величайшие. Я давно нахожусь в футболе. Когда‑то говорили, что в футбол играют все, а выигрывают бразильцы. Потом то же самое говорили о немцах. А у меня есть другие слова. Есть пять команд: Франция, Англия, Испания, Италия и Германия. Выиграет кто‑то из них, — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».