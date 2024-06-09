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Гол футболиста московского «Динамо» помог колумбийцам разгромить сборную США

Гол футболиста московского «Динамо» Хорхе Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить команду США в товарищеском матче.

Гол футболиста «Динамо» помог колумбийцам разгромить сборную США
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча, прошедшая в США, завершилась победой колумбийцев со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Джон Ариас на 6‑й минуте, Рафаэль Борре (19), Ричард Риос (77), Хорхе Карраскаль (85) и Луис Синистерра (88). Хозяева ответили голом Тимоти Веа (58).

В составе московского «Динамо» Карраскаль стал бронзовым призером завершившегося в мае чемпионата России.

Футбол
Тимоти Веа
Луис Синистерра
Хорхе Карраскаль
Рафаэль Борре
Динамо