Гол футболиста «Динамо» помог колумбийцам разгромить сборную США

Гол футболиста московского «Динамо» Хорхе Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить команду США в товарищеском матче.

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Встреча, прошедшая в США, завершилась победой колумбийцев со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Джон Ариас на 6‑й минуте, Рафаэль Борре (19), Ричард Риос (77), Хорхе Карраскаль (85) и Луис Синистерра (88). Хозяева ответили голом Тимоти Веа (58).

В составе московского «Динамо» Карраскаль стал бронзовым призером завершившегося в мае чемпионата России.