Нико Уильямс ответил на вопрос о своем будущем

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Нико Уильямс высказался о своём будущем.

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«Я знаю, что мое имя становится громким, но я сосредоточен на Евро-2024. Я ценю любовь и возможность стать кумиром для большего количества детей», – приводит слова Нико AS.



Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» хочет подписать Нико Уильямса. По информации Sport.es, 21-летний футболист является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом игрока и сказал, что «сделает всё возможное», чтобы осуществить сделку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.