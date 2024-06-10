«Ливерпуль» готовит первое приобретение по просьбе Арне Слота

Руководство «Ливерпуля» находится в поиске усиления команды к сезону-2024/25.

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Как сообщает Fourfourtwo, новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот близок к своему первому подписанию в английском клубе. Нидерландский специалист заинтересован в услугах бразильского полузащитника «Аталанты» Эдерсоне.

24-летний бразилец перешёл в «Аталанту» из «Салернитаны» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 21,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн. В нынешнем сезоне Эдерсон сыграл 53 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Минувший сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.