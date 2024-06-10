Талалаев уволен из «Химок» после выхода в РПЛ

Андрей Талаев покинул пост главного тренера «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

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Отмечается, что подмосковная команда решила досрочно прекратить сотрудничество со специалистом. Одним из кандидатов на замену Талалаеву в «Химках» является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке».

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.