Франция не смогла забить Канаде даже с помощью Мбаппе. Обзор матча

Килиан упустил последний голевой момент в матче.

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Франция перед Евро-2024 не сумела победить дома Канаду. Команда Дидье Дешама даже не забила.

Килиан Мбаппе на сей раз не попал в стартовый состав сборной Франции. Его решили поберечь из-за проблем то ли со спиной, то ли с коленом. Повреждение оказалось настолько небольшим, что новичка «Реала» включили в заявку на спарринг с Канадой, но всё же на скамейке риск усугубить травму был ниже, чем на поле.

В остальном состав сборной Франции в последнем матче перед Евро-2024 был максимально близок к оптимальному. Болельщики в Бордо создали хорошую атмосферу официальной встречи, обеспечив аншлаг и нужный шум, поэтому игроки хозяев были заряжены на победу. Французы начали с мощного давления, тем не менее первый момент у них получилось организовать только на восьмой минуте, когда активно шедший в обводку Дембеле (11 попыток дриблинга до перерыва, шесть успешных) решил обострить передачей и вывел Канте один на один. Н’Голо пробил как футболист, привыкший разрушать, а не созидать – прямо в грудь голкиперу канадцев Крепо.

В атаках французов Гризманн смещался направо к Дембеле, иногда эти двое менялись местами. С правого фланга форвард «Атлетико» и соорудил самый опасный момент сборной Франции за 45 минут – сейв Крепо и перекладина спасли Канаду от гола Тюрама. Отрезками очень солидно смотрелась команда Дешама. Но потом брала паузу, словно хотела отработать в спарринге и позиционную оборону.

Если Франция готовится к Евро-2024, то сборная Канады скоро стартует на Кубке Америки. Команда Джесси Марша при владении в редких позиционных атаках, как правило, оставляла трёх защитников сзади, а Дэвис шёл вперёд. Эпизодами канадцы благодаря игроку «Баварии» цеплялись за чужую треть, Альфонсо лез в дриблинг и даже принимал мяч между линиями. Тем не менее впервые пробить по воротам Меньяна гости сумели только после получаса игры. А в створ канадцы в первом тайме не попали ни разу.

На первых минутах второго тайма сборная Франции увлеклась в атаке, и участник Кубка Америки провёл острейший контрвыпад. Канадцы вышли через форварда французского «Лилля» Дэвида, который отыскал свободное пространство в опорной зоне хозяев, а завершилось всё тем, что Миллар зарядил из-за штрафной. Кунде не заблокировал удар – мяч сотряс перекладину. Тоже не в створ получилось, но как опасно!

Однако это был лишь эпизод, а в целом преимущество сборной Франции после перерыва оставалось заметным. Команда Дешама взвинтила скорости – канадцам стало труднее защищаться. Появились моменты у Жиру. Но в конце концов Оливье ушёл с поля после часа игры со скромной для центрфорварда статистикой: нанёс лишь один удар (заблокированный), передач под удар не делал.

В середине тайма сборная Франции опять внезапно просела, и тогда Дешам всё-таки выпустил на замену Мбаппе. Побегать 20 минут Килиан был готов. Форвард сразу забрал капитанскую повязку, а вот ход игры не поменял. Сборная Канады почувствовала, что французы сдуваются. Может, из-за нагрузок перед Евро-2024? Так или иначе канадцы уже ни в чём не уступали «трёхцветным» и опять создали голевой момент. Салиба снял мяч с ноги Осорио, который забил бы в пустые ворота.

Последний шанс победить был в компенсированное время у сборной Франции. Мбаппе за секунды до финального свистка пролез на ударную позицию, но вратарь Крепо из «Портленда» совершил очередной сейв. В итоге статистика ударов в створ оказалась поразительной для такой игры – 4:0 в пользу хозяев. Моментов было больше, чем попаданий в створ. Мбаппе завершил матч с Канадой с девятью касаниями мяча, двумя обводками и двумя ударами.