Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

Завершилась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В групповом этапе примут участие 16 команд Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей.

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Результаты жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Группа А: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).

Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари Нижний Новгород».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон» (Тольятти).

1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф) Фонбет Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале турнира прошлого сезона команда встречалась с «Балтикой». Петербуржцы благодаря голам Нино и Нуралы Алипа одержали победу со счётом 2:1.