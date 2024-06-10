В УЕФА объяснили, почему не возвращают молодежные сборные России

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью изданию DFP заявил, что молодежные сборные России не могут быть возвращены на международные турниры под эгидой организации из-за усиленного давления со стороны европейских правительств.

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По его словам, возвращение российских команд смогло бы «разрушить существующие барьеры», однако пока это невозможно осуществить.

«Мы должны пригласить этих детей в Германию, чтобы они смогли обнять 15-16-летних немцев, словенцев или любых других детей», — заявил чиновник.



Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.