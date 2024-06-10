Карпин допустил уход из сборной России в ближайшее время

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин допустил уход из национальной команды в ближайшее время. Его слова приводит «Чемпионат».

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По слова специалиста, он пока не получил предложение по новому соглашению.

«Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с "Ростовом": как и что это будет», — рассказал Карпин.



Действующее соглашение Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Ранее стороны заявляли о заинтересованности в продолжении сотрудничества.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, совмещая посты в национальной команде и «Ростове». С февраля 2022 года сборная не принимает участия в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.