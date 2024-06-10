Российский клуб предложил €25 млн за нападающего «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Педро Абреу может продолжить карьеру в России. Неназванный российский клуб предложил за форварда € 25 млн, сообщает Oh Meu Mengão в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, в сентябре 2023 года агент Даниэль Нассиф, представляющий интересы Педро, сообщал об интересе к игроку со стороны московских «Спартака» и ЦСКА, а также санкт-петербургского «Зенита».

26-летний Педро в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн. Ранее Педро также выступал за «Флуминенсе» и итальянскую «Фиорентину».