Бывшего тренера «Спартака» назвали крысой

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович подсидел своего предшественника на этом посту испанца Гильермо Абаскаля, заявил Legalbet агент Дмитрий Селюк. Он напомнил, что после увольнения последнего боснийский специалист заменил его в качестве исполняющего обязанности, утверждал, что хочет остаться в клубе, а затем объявил о своем уходе. Таких, по мнению Селюка, «называют крысами».

Если брать Слишковича, то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с Абаскалем, так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место, — сказал Селюк.



Ранее сообщалось, что перед увольнением Абаскаль часто конфликтовал со Слишковичем, который был его помощником. Тот был не согласен с решениями испанца по игре команды. Спортивный журналист Сергей Егоров заявил, что вместе с Абаскалем столичный клуб лишился еще двух специалистов: ассистента Карлоса Мария Валье Морено и тренера по физподготовке Фернандо Перес Лопеса.

При этом, команда красно-белых при боснийце «смотрится хорошо», говорил ранее в беседе с NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он выдвинул предложение назначить Слишковича главным тренером «Спартак», если он хорошо проведет остаток сезона.