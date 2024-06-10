Выяснилось, какой клуб может возглавить Абаскаль

Гильермо Абаскаль может возглавить «Удинезе».

© РИА Новости

35-летний бывший главный тренер «Спартака» является одним из претендентов на позицию главного тренера итальянского клуба.

В этой должности Гильермо Абаскаль может заменить Фабио Каннаваро, с которым «Удинезе» не продлил контракт, несмотря на то, что тренер удержал клуб в Серии А.

Ранее сообщалось, что испанский специалист возглавит «Гранаду».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.