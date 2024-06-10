Выяснилось, какой клуб может возглавить Абаскаль

Абаскаль претендует на пост главного тренера «Удинезе» (Николо Скира)
Гильермо Абаскаль может возглавить «Удинезе».
35-летний бывший главный тренер «Спартака» является одним из претендентов на позицию главного тренера итальянского клуба.
В этой должности Гильермо Абаскаль может заменить Фабио Каннаваро, с которым «Удинезе» не продлил контракт, несмотря на то, что тренер удержал клуб в Серии А.
Ранее сообщалось, что испанский специалист возглавит «Гранаду».
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.
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