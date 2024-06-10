«Локо» анонсировал переход Воробьева отсылкой на «Пиратов Карибского моря»

«Смекаешь?» «Локо» анонсировал переход Воробьёва отсылкой на «Пиратов Карибского моря»
Футбольный клуб «Локомотив» анонсировал переход нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва отсылкой на известную серию фильмов «Пираты Карибского моря».
Напомним, ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб близок к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Воробьёва. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.
Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.