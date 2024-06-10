«Локо» анонсировал переход Воробьева отсылкой на «Пиратов Карибского моря»

Футбольный клуб «Локомотив» анонсировал переход нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва отсылкой на известную серию фильмов «Пираты Карибского моря».

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Напомним, ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб близок к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Воробьёва. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.