Воробьев рассказал, как в Чехии жил на стадионе и питался за счет отца

Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился воспоминаниями о жизни в Чехии, где футболист выступал за «Градец-Карлове».

© Чемпионат.com

«После ухода из Краснодара я был без команды всё лето. Мне с Крыма позвонили, говорят, приезжай на полгода к нам, что время будешь зря терять. Я уже ехал, знакомый позвонил, говорит: «В Чехию нужен нападающий, на просмотр поедешь?» Я разворачиваюсь и в аэропорт. Прилетаю в Чехию. Ну всё, там полгода был, не получилось, условия там были очень плохими, я жил на стадионе, у меня кровать была, ну не знаю, сантиметров 15 от пола. Питался за счёт отца, он деньги скидывал, мне там не платили, но тем не менее я тренировался, закалялся, и после этого я приехал в Россию, в «Нижний Новгород» попал, все лиги прошёл», — сказал Воробьёв в интервью пресс-службе клуба.



Напомним, Воробьёв является воспитанников «Краснодара». За основной состав «быков» Дмитрий провёл один матч. За свою карьеру форвард также успел поиграть за «Афипс», чешский «Градец-Карлове», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Сочи» и «Оренбург».