Месси сыграл за Аргентину впервые с ноября 2023-го

Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины впервые в 2024 году.

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В товарищеском матче с командой Эквадора (1:0) Месси вышел на замену на 56-й минуте вместо Анхеля Ди Марии.

Нападающий «Интер Майами» не играл за Аргентину с 22 ноября 2023 года – его последней игрой за сборную стал матч с Бразилией в квалификации ЧМ-2026 (1:0).

В марте Месси пропустил товарищеские игры с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечного повреждения.

Месси не забивает за сборную Аргентины в 3 матчах подряд – последний раз Лионель делал это в матче с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), где отметился дублем.