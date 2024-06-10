Новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды

Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев не соответствует уровню стартового состава команды. Такое мнение в комментарии Vprognoze.ru выразил бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов.

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«Я думаю, что Воробьева приобрели не для стартового состава. Если Салтыков может заиграть в стартее, то Дмитрию придется немного посидеть на лавочке, чтобы привыкнуть к манере игры и уровню «Локомотива». Мне кажется, что его квалификация пока не соответствует стартовому составу «железнодорожников», — считает Наумов.



26-летний Воробьев пришел в «Локомотив» из «Оренбурга». В минувшем сезоне он провел за команду 31 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

После окончания сезона ряд игроков покинул «Локомотив», в том числе нападающий Артем Дзюба. Вместе с тем, клуб приобрел новых футболистов в линию атаки — помимо Воробьева, команду усилил Никита Салтыков. О его трансфере из «Крыльев Советов» было объявлено еще зимой, но он доигрывал сезон за самарцев на правах аренды.