Глава Ла Лиги высказался о приговоре по делу о расизме в адрес Жуниора

Глава Ла Лиги высказался о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.

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Сегодня суд признал трех фанатов «Валенсии» виновными в расистском поведении в отношении вингера «Реала» во время матча на «Месталье» в мае 2023 года – их приговорили к 8 месяцам заключения и запретили посещать матчи в течение двух лет. В Испании впервые вынесли обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матче.