Глава Ла Лиги высказался о приговоре по делу о расизме в адрес Жуниора

Тебас о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Отличная новость для Испании. Люди, которые приходят на стадионы, чтобы оскорблять, получат четкий сигнал»
Глава Ла Лиги высказался о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.
Сегодня суд признал трех фанатов «Валенсии» виновными в расистском поведении в отношении вингера «Реала» во время матча на «Месталье» в мае 2023 года – их приговорили к 8 месяцам заключения и запретили посещать матчи в течение двух лет. В Испании впервые вынесли обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матче.
«Этот приговор – отличная новость для борьбы с расизмом в Испании. Он возмещает ущерб, нанесенный Винисиусу, и посылает четкий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: Ла Лига их обнаружит, сообщит о них, и для них наступят уголовные последствия», – сказал Хавьер Тебас.
Тебас о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Отличная новость для Испании. Люди, которые приходят на стадионы, чтобы оскорблять, получат четкий сигнал»
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