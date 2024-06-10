Стало известно, почему «Лацио» отказался от покупки Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в «Лацио», который ранее интересовался футболистом. Римский клуб выбрал стратегию покупки футболистов стоимостью до € 5 млн, поэтому Сперцян является чересчур дорогим вариантом для «Лацио», информирует Cittaceleste.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к армянскому футболисту проявляют команды из Франции, Бельгии и Нидерландов.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.