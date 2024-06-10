Габулов рассказал, каково быть запасным вратарем ЦСКА при Акинфееве

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов рассказал, каково быть запасным вратарём армейцев при многолетнем лидере команды Игоре Акинфееве. Напомним, Габулов выступал за ЦСКА с 2004 по 2006 год, а также в 2011-м.

© Чемпионат.com