В «Факеле» прокомментировали слух о переходе Беленова в «Спартак»

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов не перейдет в московский «Спартак» в ближайшее трансферное окно. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил спортивный директор клуба Кирилл Котов.

«Переход Беленова в «Спартак»? Это слухи. Мы не собираемся расставаться с ним в это трансферное окно», — сказал Котов.

Беленов уже выступал за «Спартак» в 2010-2011 годах, однако тогда он провел за главную команду москвичей лишь один матч. Значительная часть его карьеры была посвящена другим клубам: в 2011-2016 годах он выступал за «Кубань», а в 2017-2022 годах — за «Уфу».

Беленов не единственный вратарь, которого слухи отправляют в «Спартак». Так, сообщалось, что красно-белые намерены побороться за вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, на которого также, по данным СМИ, претендует «Зенит». При этом уточнялось, что Латышонок выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе. На данный момент, напомним, вратарями «Спартака» являются Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.