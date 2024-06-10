Ещенко сообщил, что продлил контракт с «Кубанью»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко сообщил «Матч ТВ», что продлил контракт с краснодарской «Кубанью».

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С июля 2023 года Ещенко занимает должность руководителя программы развития молодежного футбола «Кубани». В апреле экс‑футболист возглавил молодежную команду клуба.

— Мы продлили соглашение с «Кубанью» еще на один год. Остаюсь в клубе на двух должностях. Пока что я здесь, но если поступят какие‑то другие предложения по работе, то готов их рассматривать, — сказал Ещенко «Матч ТВ».



За «Спартак» Ещенко играл с 2016 по 2022 год, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Будучи тренером он выиграл с «красно‑белыми» Кубок России.