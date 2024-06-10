Угаров назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о конкурентах сине-бело-голубых в новом сезоне.

«Я думаю, в следующем сезоне самую большую конкуренцию «Зениту» составят «Спартак» и ЦСКА. Потому что там иностранные тренеры, которые только пришли в клубы, хотят заявить о себе», – приводит слова Угарова «РБ Спорт».



Отдельно Угаров отметил нового главного тренера ЦСКА Марко Николича. Он подчеркнул его успехи в работе с «Локомотивом» в РПЛ. Его плюс – он уже работал в чемпионате России и знает нашу специфику.

«Спартак» же возглавил другой сербский специалист Деян Станкович. Он же пришел в РПЛ впервые. До этого специалист тренировал в Сербии, Венгрии и Италии. Только в Италии ему не удалось выигрывать трофеев.