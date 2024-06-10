«Краснодар» объявил о продлении контракта с Александром Черниковым

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о продлении контракта с российским полузащитником Александром Черниковым.

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«Мы очень рады сообщить вам прекрасную новость: у Александра Черникова новый пятилетний контракт с «Краснодаром». Сегодня было подписано трудовое соглашение с полузащитником. Срок действия его предыдущего контракта истекал 30 июня 2026 года, дата окончания нового – 30 июня 2029 года. Александр Черников – выпускник клубной Академии. Он дебютировал в основном составе в 2019 году и на данный момент провел за чёрно-зелёных 86 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передач. Саша, только вперёд!» – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.



Напомним, в минувшем сезоне Черников принял участие в 34 матчах клуба во всех турнирах и отметился одним голом.