Черников прокомментировал решение продлить контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал новость о продлении контракта с южанами.

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«Я очень рад и счастлив подписать новый контракт с родным клубом. Хочу поблагодарить руководство за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь всегда отдаваться по максимуму и выкладываться на поле на все 100 процентов», – приводит слова Черникова пресс-служба южан в соцсетях.



Ранее стало известно о том, что футбольный клуб «Краснодар» продлил соглашение с Черниковым. Предыдущий трудовой договор между сторонами истекал летом 2026 года. Новый контракт Александра с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, Черников является воспитанником «Краснодара». За родной клуб Александр в общей сложности успел провести 86 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.