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Капитан «Динамо» Мх Алибеков: на каждую игру Кубка России у нас будет сумасшедший настрой

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Капитан «Динамо» Мх Алибеков: на каждую игру Кубка России у нас будет сумасшедший настрой
© Чемпионат.com

«Это интересная для нас группа. Но думаю, что для нас любая группа была бы таковой, потому что РПЛ — это новый опыт для нашей команды. Можно ли считать махачкалинское «Динамо» аутсайдером группы? Наверное, можно. Ну пусть считают, а дальше уже посмотрим.

Будем бороться и биться в каждой игре, выкладываться на 100%. Не думаю, что это будет «автобус». Будет сбалансированная игра с прессингом. У нас на каждую игру будет сумасшедший настрой. Думаю, что игры с московским «Динамо» и со «Спартаком» вызовут одинаковый ажиотаж в регионе», — сказал Алибеков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинское «Динамо» попало в группу А с московским «Динамо», московским «Спартаком» и «Крыльями Советов». 1-й тур Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

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