Тен Хаг недоволен задержкой с решением о его будущем в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг недоволен задержкой с решением вопроса о его будущем в «МЮ».

Как пишет The Telegraph, нидерландский специалист опасается, что промедление повлияет на трансферные планы клуба.

Беспокойство тен Хага вызвано тем, что если «МЮ» намерен оставить его, то клуб уже сейчас рискует отстать на трансферном рынке этим летом, и это может оказать влияние на их результаты в следующем сезоне. Тренер по-прежнему не знает, продолжит ли работу в клубе.

Ему известно, что Джим Рэтклифф и Ineos, которые теперь управляют «МЮ», ведут переговоры с другими тренерами и их представителями, пока проводится анализ ситуации на протяжении всего сезона.

Ожидается, что решение по тен Хагу будет принято на этой неделе, но тем временем «Юнайтед» рискует потерять время для реализации своих трансферных планов.

Перед тем как тен Хаг ушел в отпуск, были проведены встречи по потенциальным приобретениям и продажам, но, как предполагается, никакого четкого плана действий не было принято.

Источники также отмечают, что трансферный бюджет может быть ограничен, учитывая, что клуб переплатил в последние несколько сезонов и нуждается в исправлении своего финансового положения.

Утверждается, что одной из причин переплат была медлительность на трансферном рынке, из-за чего «Юнайтед» в конечном итоге заплатил значительно завышенные суммы за таких игроков, как Антони из «Аякса», который обошелся в 86 миллионов фунтов (100 млн евро).