Футболки Месси стали самыми продаваемыми в MLS

Футболки аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в MLS В 2024 году, сообщает пресс‑служба лиги.

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Второе место занимает одноклубник Месси Луис Суарес. Тройку замыкает Лусиано Аккоста («Цинциннати»). В пятерку также вошли Кучо Эрнандес («Коламбус») и Рики Пуч («Лос‑Анджелес Гэлэкси»).

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В нынешнем сезоне MLS Месси забил 12 голов в 12 матчах. Также на счету аргентинца девять результативных передач.