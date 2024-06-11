Мор высказался о возможном уходе Талалаева из «Химок»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию о возможном увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

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«Для меня это неожиданно. Талалаев проделал хорошую работу, команда заняла первое место, хорошо играют, больше всех забили. Уже и планы строили, каких футболистов купить — команда готова. И вот эта новость, что он может уйти… Я в недоумении. Пока даже не понимаю, что происходит», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».



Напомним, ранее стало известно, что руководство «Химок» приняло решение отправить Андрея Талалаева в отставку. Сообщалось, что одним из кандидатов на замену Талалаеву является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке». Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Отметим, что «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.