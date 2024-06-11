Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024

Сборные Германии и Испании имеют наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы, который пройдет в 2024 году. Об этом заявил гланвый тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чьи слова приводит Sport24 со ссылкой на журналиста Виктора Наварро.

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«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — сказал испанский специалист.



Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира выступят в группе А вместе со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Соперниками Испании по группе В станут Хорватия, Италия и Албания. Итальянцы являются действующими чемпионами континента. В финале турнира, перенесенного на год из-за пандемии коронавируса и состоявшегося в 2021 году в 11-ти странах, в том числе в России, «скуадра адзурра» взяла верх над сборной Англии. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти команда Италии оказалась точнее — 3:2.