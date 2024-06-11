Кузяев рассказал о разнице между чемпионатами России и Франции

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мыслями о разнице между чемпионатами России и Франции.

© Чемпионат.com

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств. Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашёл мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.