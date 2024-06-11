Какие трансферы РПЛ уже состоялись

А «Ростов» попрощался с Песьяковым.

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В РПЛ — межсезонье. Руководители клубов занялись комплектованием составов, и некоторые из них уже совершили трансферы. Рассказываем о главных сделках последних дней.

Вильсон Изидор: «Локомотив» → «Зенит» (€ 4 млн)

Согласно данным Transfermarkt, «Зенит» выкупил нападающего «Локомотива» за € 4 млн. Клуб из Санкт-Петербурга арендовал француза год назад, но за это время Изидор так и не завоевал место в основном составе. Вильсон отбегал 27 матчей, однако провёл на поле суммарно всего 918 минут. А за последние три месяца в РПЛ у него накопилось только 38 минут. Нападающий забил четыре мяча (три — в Кубке России) в прошедшем сезоне, но после зимнего перерыва у него вообще нет результативных действий. Не исключено, что «Зенит» расстанется с Изидором в летнее трансферное окно.

«Локомотив» оперативно отыскал нового нападающего. Сначала московский клуб расстался с опытным Артёмом Дзюбой — ветеран покинул команду в статусе свободного агента. После этого боссы красно-зелёных заключили трёхлетний контракт с Дмитрием Воробьёвым, который до этого выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне 26-летний нападающий отыграл 24 матча в РПЛ, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу. Сам Дмитрий после перехода подчеркнул, что переговоры были достаточно сложными.

«Где-то в мечтах я хотел играть за большой клуб, но что это так быстро произойдёт, как бы ещё не был к этому готов», — сказал Воробьёв пресс-службе «Локомотива».



Хорди Томпсон: «Коло-Коло» → «Оренбург» (€ 1,2 млн)

Томпсона нельзя назвать новичком для российского футбола, ведь он отыграл в «Оренбурге» полсезона на правах аренды. Позднее клуб РПЛ воспользовался опцией приоритетного выкупа трансфера. За 19-летнего игрока «Оренбурга» выложил более € 1 млн. Молодой футболист отыграл 12 матчей за российский клуб и забил два мяча. Любопытно, что он отличался в тех матчах, в которых «Оренбург» проигрывал. По словам спортивного директора клуба Дмитрия Андреева, Хорди необходимо вернуться в Чили, чтобы отметиться. На родине игрока выпустили под залог квартиры. Ему необходимо получить новое разрешение на выезд.

Карапузов так и не закрепился в составе «Динамо», хотя оказался в команде ещё в 2020 году. С того момента Владислав четыре раза уходил в аренду (в «Тамбов», «Ахмат» (дважды), «Пари НН»). И вот теперь нижегородский клуб активировал опцию выкупа за € 400 тыс. Сам Карапузов подписал контракт на три года. В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник отыграл 28 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Кстати, «Пари НН» выкупил Карапузова ещё до того, как попал в переходные матчи.

«Чемпионат» первым сообщил, что вратарь «Химок» перейдёт в «Локомотив». По окончании сезона Антон заключил контракт с железнодорожниками на три года. По всей видимости, Митрюшкин будет резервным вратарём московского клуба. Потеснить Илью Лантратова с позиции основного голкипера вряд ли получится. Митрюшкин играл за «Химки» с 2022 года, а в этом сезоне провёл 14 матчей. Антон не был основным вратарём подмосковного клуба, а во второй части сезона отыграл всего лишь семь матчей. В резюме Митрюшкина есть такие европейские клубы, как «Сьон», дрезденское «Динамо» и дюссельдорфская «Фортуна».

Ещё один вратарь, который сменил клуб в это трансферное окно. Песьяков пришёл в «Ростов» свободным агентом и сейчас в таком же статусе покинул команду. В ходе сезона 35-летний футболист совершил несколько грубых ошибок, что подтвердил тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов.

«Это футбол, что сделаешь. Выбор каждого. Захотел он так — ну окей», — а так главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход Песьякова.



Теперь Сергей будет играть за «Крылья Советов».

«С учётом непростой травмы Богдана Овсянникова у нас была задача укрепить эту позицию. Песьяков — очень опытный голкипер, который добавит конкуренции во вратарской линии», — прокомментировал трансфер спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.



Дилан Мертенс: «Ботев» → «Факел» (свободный агент)

Какого футболиста вы представляете, когда слышите фамилию Мертенс? Скорее всего, бывшего игрока «Наполи», который сейчас пылит за «Галатасарай». Но «Факел» нашёл другого Мертенса. Нидерландец провёл три предыдущих года в составе болгарского «Ботева» из Пловдива. В прошедшем сезоне атакующий полузащитник отыграл 14 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Пропустил 15 матчей из травм. Ранее Мертенс играл только в Нидерландах и Болгарии.

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