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Тренер сборной Португалии: Роналду одержим желанием быть лучшим, это заразительно

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о 39-летнем нападающем национальной команды Криштиану Роналду.

Тренер сборной Португалии: Роналду одержим желанием быть лучшим
© Чемпионат.com

«Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провёл более 200 матчей за свою сборную, — тоже серьёзное достижение. Что меня неизменно удивляет в Криштиану — то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: что игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно. Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддаётся описанию, это нечто, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Футбол
Роберто Мартинес
Криштиану Роналду
УЕФА