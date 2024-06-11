Экс-вратарю «Ростова» грозит штраф за шутку про «миллиарды» от «Зенита»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, в минувшем сезоне защищавший ворота «Ростова», может быть оштрафован на 1 млн рублей и дисквалифицирован за шутку о взятке от «Зенита». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

«Песьякову грозит штраф до 1 млн рублей и дисквалификация за шутку про «миллиарды» от «Зенита»: новичок «Крыльев» мог нарушить сразу несколько пунктов регламента РФС по этике. За это на прошлой неделе был наказан полузащитник «Рубина» Безруков, пошутивший про «денежки на карту» от «Краснодара»: тогда в РФС заявили, что «даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС», — говорится в сообщении.



В 30-м туре завершившегося розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал чемпионский титул. При этом второй мяч сине-бело-голубые забили после ошибки Песьякова. В интервью «РБ-Спорт» вратарь рассказал о критике в свой адрес после этого эпизода.

«На самом деле, все комментарии — однотипные. Самый распространенный — «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел (смеется). Пытаемся, но что-то никак не получается. Потом еще, что мы — «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» — это уже классика жанра», — сказал Песьяков.



Игрок «Рубина» Руслан Безруков в апреле пошутил после победы над «Зенитом». Он заявил, что ждет от боровшегося за чемпионство «Краснодара» «денежки на карту». Футболиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и дисквалифицировали на три месяца.