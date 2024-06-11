Кузяев подвел итоги своего первого сезона во Франции

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев подвёл итоги своего первого сезона в Европе.

© Чемпионат.com

«После предпоследнего тура чемпионата Франции я выдохнул. В целом я доволен этим сезоном и годом. Но я понимаю, что могу играть лучше и больше. В итоге поставлю себе четвёрочку», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.