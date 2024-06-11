Хомуха объяснил, для чего «Зениту» нужен Латышонок

Бывший футболист Дмитрий Хомуха выразил мнение о том, что вратарь Евгений Латышонок нужен питерскому «Зениту» для укрепления конкуренции среди голкиперов сине-бело-голубых.

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Ранее в СМИ сообщалось о возможном объявлении о трансфере Латышонка из «Балтики» в самое ближайшее время, с переездом в Санкт-Петербург, который обойдется чемпионам России в десять миллионов рублей.

«Латышонок нужен «Зениту», только если с точки зрения конкуренции. Потому что Адамов также воспитанник системы «Краснодара», и большой разницы, как по мне, нет, – приводит слова Хомухи «Советский спорт».



Хомуха также заявил, что «Зенит» имеет возможность содержать в обойме трех вратарей высокого уровня, которые будут конкурировать между собой. В настоящее время на вратарской позиции в составе сине-бело-голубых играют Михаил Кержаков и Денис Адамов.

За прошедший сезон 25-летний футболист принял участие в 28 матчах Чемпионата Российской Премьер-Лиги, пропустив 38 мячей и сумев оформить четыре «сухих» игры. В восьми встречах Кубка России он пропустил 6 голов и четыре раза не дал забить себе в ворота.