Защитник Прохин вернется в «Ростов»

Защитник Данила Прохин вернется в «Ростов» после аренды в «Оренбурге», сообщил «Матч ТВ» источник.

Оренбургский клуб хотел продлить аренду на год, но это не устроило ростовскую сторону, которая настаивала на полноценном выкупе игрока.

В декабре 2023 года «Оренбург» арендовал Прохина у «Ростова» до конца сезона‑2023/24 с правом последующего выкупа. В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Оренбург» в сезоне‑2023/24 набрал 31 очко и занял 12‑е место в чемпионате России.