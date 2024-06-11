Футболиста «Зенита» оштрафуют за шутку

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, который в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защищал цвета «Ростова», может быть оштрафован на 1 млн рублей и дисквалифицирован за шутку про миллиарды, полученные от «Зенита». RT на русском

Песьяков заявил, что ему пришло много сообщений после ошибки в решающем матче чемпионата России, благодаря которой победу в турнире одержал «Зенит». «На самом деле, все комментарии однотипные. Самый распространенный — «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил он. Lenta.ru

По итогам сезона «Ростов» занял 7-е место в РПЛ с 43 очками. «Зенит» стал чемпионом России с 57 очками. Спорт день за днем