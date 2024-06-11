Талалаев получит 50 млн рублей за увольнение из «Химок»

Андрей Талалаев получит денежную компенсацию после увольнения из «Химок».

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Вчера стало известно, что подмосковный клуб принял решение уволить главного тренера. В числе кандидатов на замену Талалаеву «Химки» рассматривают Владимира Слишковича и Сергея Игнашевича.

Как сообщает «Чемпионат», сумма компенсации Талалаеву за увольнение из «Химок» составит 50 млн рублей.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ, выиграв Первую лигу в сезоне-2023/24.