С Сафонова сняли запрет на выезд из России

С вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Он погасил задолженность по алиментам. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram. Lenta.ru

По информации СМИ, вратарю был запрещен выезд из страны из-за долга в размере 60 млн рублей. RT на русском

Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» все уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьет рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы. Чемпионат.com