Овчинников назвал фаворитов Евро-2024

Глава отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал главных фаворитов чемпионата Европы — 2024. По его мнению, основные претенденты на трофей — сборные Англии и Франции. Также он отметил потенциал сборной Германии, однако подчеркнул, что немецкая команда не отличается стабильностью.

© Чемпионат.com