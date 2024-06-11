Булыкин оценил продажу Глушенкова в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Игорю НАЗАРЕНКО оценил потенциальный переход форварда Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Телеграм-канал «КБ Телега» сообщил, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».

– Станет ли удивлением переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»? Для меня нет. Любой футболист хочет выжать максимум из карьеры. И здесь все время борьба за чемпионство, за кубок и зарплата намного выше. Если это будет предложение, то он перейдет в «Зенит». Я не думаю, что его что-то связывает с «Локомотивом». У него, наверняка есть отступные в контракте. Поэтому, если будет хорошее предложение, то он поедет улучшать свою карьеру, – заявил Булыкин.

– Для «Локомотива» это будет потеря ключевого футболиста?

– Один из ключевых футболистов, но «Локомотив» тем и хорош, что есть молодежь, что хорошо работает селекция, которая покупает футболистов. И в этом плане он один из лидеров команды. Я думаю, найдут, кем заменить и, конечно, прибавка в бюджете с продажей футболиста за хорошую цену – это тоже большой плюс.

– А как вы думаете, сможет ли он пробиться в основу «Зенита»? Все-таки россиянам там тяжело в последнее время.

– Сергеев там играет, но, правда, в пустые ворота не забивает в финале Кубка. Я думаю, Глушенков легко поборется. У него хорошая игра, хороший удар, дриблинг. Поэтому он может хорошо себя проявить.